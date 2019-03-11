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2019 TOKİ konutları başvuru şartları neler? TOKİ 50 bin konut nerede yapılacak? TOKİ konut kira ücretleri ne kadar? soruları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Erdoğan, TOKİ konut başvurularının bugünden itibaren başlayacağını duyurmasının ardından açıklamalarına şöyle devam etti, "Alt gelir gruplarında taksitler 388 liradan başlayacak ve 20 yıl olacak. Kuralar çekilecek ya nasip! Orta gelir grubuna yönelik olarak taksitler 759 liradan başlayacak ve 15 yıla kadar vade imkanı sağlayacak." İşte, TOKİ konut projesi başvurularına dair detaylar...
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Uzun bir süredir ev sahibi olma hayali kuran bireyler TOKİ konutları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce müjdesini verdiği konuyla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama geldi. 50 bin konut için 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız. Başvurular 19 Nisan'a kadar sürecek.
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
50 bin yeni sosyal konut hamlesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ’nin internet sayfasında duyurulacak. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuruda bulunacak kişilerin T.C. vatandaşı olması gerekiyor.
2+1 konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet etmesi şartı aranıyor.
Kendisine, eşine, velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı; tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç olmak kaydıyla kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun olmaması şartı bulunuyor.
Projeye başvuracak vatandaşların alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması gerekiyor.
Başvurular için yaş sınırı bulunuyor. Buna göre; 2+1 konutlara başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını, 3+1 konutlara başvuru yapan vatandaşların ise 18 yaşını tamamlamış olması isteniyor.
Projeye bir hane halkı adına, tek başvuru yapılabilecek. Yani şahıs; kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru sahipleri,
Kimlik Fotokopisi,
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,
İbraz edeceklerdir.
TOKİ BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul’da, 2934 tanesi Ankara’da, 2500 tanesi İzmir’de, 2200 tanesi Adana’da yapılacak."
KAÇ AY TAKSİT YAPILIYOR?
240 ay vadeyle kira öder gibi ödeme yapılabilecek.
Bakan Kurum, sosyal konut fiyat ve taksitleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı;
"Yüzde 10’la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. 240 aya kadar vadelendirilebilecek."
Başvuru sahiplerimizin o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 25 yaşını, 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor.
2+1 konutlarımız için en fazla 4500 lira geliri olabiliyor, İstanbul için de 4800 lira olabiliyor. 3+1 de gelir şartımız yok.
2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Bu ilimize göre değişiyor.
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