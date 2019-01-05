Merakla beklenen VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. 13 Ekim'de yükseköğrenim öğrencileri 250 TL destek, yabancı öuyruklu yükseköğrenim öğrencileri ise 500 TL destek alabilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan burs başvurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ortaöğrenim öğrencileri 60 TL'lik burs sonuçlarını öğrenmişti. Bugün ise yükseköğrenim öğrencileri burs sonuçlarına ulaştı.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2019 VGM burs sonuçlarını sorgulamak için https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_YO.ASPX adresine tıklayarak ulaşabileceksiniz.

Sitede yoğunluktan dolayı erişimde sıkıntı yaşanmaktadır.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN ÖDENECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs alamaya hak kazanan öğrenciler bulundukları ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüklerine gitmeleri gerekmetedir. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesi'nden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.

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