Resmi Gazete'nin 31 Aralık'taki mükerrer sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan
gelirlerden yüzde 15 uygulanacak tutar 14 bin 800 TL'den 18 bin TL'ye, yüzde 20 uygulanacak tutar 34 bin TL'den 40 bin TL'ye, yüzde 27 uygulanacak tutar 80 bin TL'den 98 bin TL'ye yükseltildi. Yüzde 35 uygulanacak tutar 98 bin TL üzeri olarak belirlendi.
Değişiklikle birlikte 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar şöyle oldu:
18,000 TL'ye kadar yüzde 15,
40,000 TL'nin 18,000 TL'si için 2,700 TL, fazlası yüzde 20,
98,000 TL'nin 40,000 TL'si için 7,100 TL, (ücret gelirlerinde 148,000 TL'nin 40,000 TL'si için 7,100 TL), fazlası
için yüzde 27,
98,000 TL'den fazlasının 98,000 TL'si için 22,760 TL, (ücret gelirlerinde 148,000 TL'den fazlasının 148,000 TL'si için
36,260 TL), fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.
Tebliğle bazı maktu had ve tutarlar belirlendi. Buna göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 5 bin 400 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 lira oldu.
Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derece engelliler için 290 lira olarak tespit edildi.
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 9 bin lira, diğer yerlerde 6 bin lira olarak belirlendi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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