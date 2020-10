Bu sene 33. kez düzenlenen Best Model Türkiye yarışmasının birincileri nihayet belli oldu. Fişekhanede gerçekleşen törende 25 kadın ve 25 erkek finalist sahneye çıktı. Peki, 2020 Best Model birincileri kim? 2020 Best Model birincileri kaç yaşında?

2020 BEST MODEL BİRİNCİLERİ KİM, KAÇ YAŞINDA?

Best Model Türkiye yarışması 33 yıldır Türkiye'nin en iyi modellerini seçiyor. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz çok fazla ismin ilk adımı olan Best Model yarışmasının 2020 birincileri dün akşam belli oldu. Erkan Özerman tarafından düzenlenen 2020 Best Model Türkiye birincisi kadınlarda Melisa Irmak olurken erkeklerde Oğuzhan Bolat oldu.

2020 Best Model ikinciliğini Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğünü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandı.

2020 Best Model Türkiye erkekler birincisi Oğuzhan Bolat 18 yaşında. Kadınlar birincisi Melisa Irmak ise 15 yaşında. Henüz 18 yaşından küçük olan Melisa Irmak, yarışmaya ailesinden alınan muvaffakatname ile katıldı.