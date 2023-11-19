62 yaşında hayata veda eden Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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Cenaze namazı başladığında tabutun musallaya yanlış konulduğu fark edilince imamın uyarısıyla tabutun yönü çevrildi.

Yeniden namaza durulacağı sırada ise avludaki bir vatandaş, “Hocam, Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi. Allah ve Resulüne savaş açan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Sizi defalarca kez uyardık” dedi. Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Törene katılanlar, şahsa tepki gösterdi. Şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.