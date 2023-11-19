'Ah Canım Ahmet': Özkan Uğur'un cenazesine özellikle katılmadım

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Çok para kazanmak ve şöhret olmak için müzik yapmadığını ifade eden Ahmet Akkaya, "Sadece müzik tutkumun peşinden gittim. Farklı ve ve iyi bir şey ortaya koyunca zaten ticari ve manevi anlamda bir başarıya dönüştü" ifadelerini kullandı.

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57 yaşındaki müzisyen, "Ah Canım Vah Canım' şarkısının adınızın önüne geçtiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Özkan Uğur, 'sanatsal bir isim kullanmak istiyor musun?' diye sormuştu. Ben de 'Ahmet Akkaya, Ahmet Kaya ile karışmaz mı?' dedim. O da 'Ahmet kullanalım' dedi. Şarkı da büyük ilgi görünce 'Of Aman Nalan' gibi ben de 'Ah Canım Ahmet' olarak anıldım. Toplum algıyla ilgili bir olay...