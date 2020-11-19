ÖSYM Başkanı Halis Aygun resmi Twitter hesabından sınav giriş belgelerinin erişme açıldığını açıkladı. Peki EUS ve STS nedir? 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık ne zaman yapılacak? İşte 2020-EUS ve 2020-STS sınava giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı....

2020-EUS VE 2020-STS ECZACILIK SINAVA GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM 2020-EUS VE 2020-STS ECZACILIK SINAVA GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EUS NEDİR?

21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.

2020-EUS NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) 29 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav

saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir

STS NEDİR?

Seviye Tespit Sınavı, 11 Mayıs 2007 tarih ve 26519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı, Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

2020-STS ECZACILIK SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) 29 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

DİKKAT!

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.