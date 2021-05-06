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2020 KPSS DHBT aday cevapları ve cevap anahtarları erişime açıldı! KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşe ve milyonlarca öğrenci tarafından ilgiyle takip edilen 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarına, cevap kağıtlarına ve aday cevaplarına ÖSYM internet sitesi üzerinden 10 gün boyunca erişebilecek. İşte 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı, aday cevapları ve cevap kağıtları

2020 KPSS DHBT aday cevapları ve cevap anahtarları erişime açıldı! KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM sınav takvimine göre 27 Aralık 2020'de gerçekleşmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Nisan Pazar günü yapılan 2020 KPSS DHBRT sınavına katılan adaylar ÖSYM üzerinden sınav sonuçlarına ve cevap anahtarlarına erişebilecek. İşte 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı ve 2020 KPSS DHBT sınav sonucu öğrenme

2020 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2020 KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin 5 Mayıs tarihli duyurusuna göre 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

KPSS DHBT NEDİR?

6-16 Kasım 2020 tarihinde başvuruları alınan DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda.

DHBT’ye katılan adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunlu.

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