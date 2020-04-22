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2020 LGS Nisan ayı 2. örnek soruları! LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı yayında

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözel sorular olarak öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. İşte 2019 LGS Nisan ayı 2. örnek sorular....

LGS nisan örnek soruları

2020 LGS Nisan ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Ekim ayı örnek sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor.

2020 LGS NİSAN AYI 2.ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı.

LGS NİSAN AYI 2. SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI

LGS NİSAN AYI 2. SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI

 

 

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2019 - 2020

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.

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