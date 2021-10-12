2021 ALES adaylarının merakla beklediği 2021 ALES/2 sonuçları açıklandı. 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen sınava katılan adaylar ÖSYM.gov.tr üzerinden sonucunu öğrenebilecek. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı...

2021 ALES/2 SONUÇLARI!

19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 2021 ALES/2 sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden adaylarla paylaşıldı. ALES'e katılan adaylar sınav sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2021 ALES/2 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES/2 CEVAP ANAHTARLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

2021-ALES/2 adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sınava katılan adaylar cevap kağıtlarını 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle görüntüleyebilecek.

2021 ALES/2 CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ