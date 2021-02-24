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2021-DİB-MBSTS Başvuruları başladı! 2021-DİB-MBSTS Başvuru ücreti ne kadar? 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla 2021-DİB-MBSTS başvurularının alınmasına başlandığını duyurdu. 2021-DİB-MBSTS'ye başvurmak isteyen adayların merakla beklediği 2021-DİB-MBSTS Başvuru kılavuzu da öğrencilerle paylaşıldı. İşte 2021-DİB-MBSTS Başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı: 2021-DİB-MBSTS Başvuru ücreti ne kadar? 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!

2021-DİB-MBSTS Başvuruları başladı! 2021-DİB-MBSTS Başvuru ücreti ne kadar? 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!

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2021-DİB-MBSTS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

2021-DİB-MBSTS başvuruları 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir. 2021-DİB-MBSTS geç başvuru günü, 11 Mart 2021 tarihidir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet
aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU EKRANI

2021-DİB MBSTS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021-DİB MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti:190 TL.

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)


2021-DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS),10 Nisan 2021
tarihinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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