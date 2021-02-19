Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

2021 İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? Bahar cemresi ne zaman düşer?

2021 yılında ilk cemre ne zaman, nereye düşecek? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sıcak havanın ve baharın geldiğini müjdeleyen Cemre, halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı kabul edilerek 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Baharın müjdecisi cemre Arapça 'kor' manasına gelir ve ısınmayı ifade eder. İşte, 2021 cemre tarihleri...

2021 İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? Bahar cemresi ne zaman düşer?

Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen "Cemre"nin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Cemre, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözcük anlamı "kor" yani ateştir. Peki, 2021 ilk cemre ne zaman düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2021'de ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek

ÜÇÜNCE CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Bu sayede hava, su ve toprağın ısındığına inanılarak buzların erimesi, kırlarda çiçeklerin açması olaylarının meydana geldiğine inanlır.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Husumetlisini tabancayla başından vurdu! Yer: Diyarbakır
GÜNDEMHusumetlisini tabancayla başından vurdu
VURGUN! SON DAKİKA: Adana'da reçete çetesine operasyon: 46 gözaltı kararı
GÜNDEMReçete çetesine operasyon!
CANİ... Son dakika: Akrabları kaynar suyla vücudunu haşladı
GÜNDEMTacizle suçlandı! Kaynar suyla haşlandı!
VAHŞET| Son dakika: Sokak ortasında kadın ciyaeti!
GÜNDEMSokak ortasında bıçaklandı!
En güzel cuma mesajları 2021 kısa ve öz! Ayetli, dualı Cuma mesajları burada... Hayırlı Cumalar
GÜNDEMEn güzel resimli Cuma mesajları 2021
19 Şubat Cuma Hutbesi'nin konusu ne? Diyanet Cuma Hutbesi
GÜNDEM19 Şubat Cuma Hutbesi'nin konusu
GAMZE'Yİ UYKUDA KATLETMİŞ! Son dakika: "Doktor" koca cinayetinde kan donduran detay
GÜNDEMKorkunç detay ortaya çıktı! Uykusunda öldürmüş!
Zehirle yolculuk! Son dakika: Müşteri dikkati uyuşturucuyu yakalattı
GÜNDEMMüşterinin dikkati takside uyuşturucu yakalattı
DİKKAT| Üç bölge için kar uyarısı! 19 Şubat HAVA DURUMU
GÜNDEMHava durumu: Kar gidiyor güneş açıyor!
YETER! Son dakika: Yine kadın , yine cinayet... Sokak ortasında bıçaklandı
GÜNDEMTartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın ...