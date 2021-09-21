Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Geri sayım sürüyor!

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gözü KYK burs başvurusuna çevrildi. Peki, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte e-Devlet KYK burs başvuru ekranı

2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Geri sayım sürüyor!

Üniversite kayıt işlemleri tamamlandı. YKS ikinci tercih sonuçları açıklandı. Yurt başvuru sonuçlarının ise bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Bu nedenle gözler KYK burs sonuçlarında... Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılan soruların detayı...

KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları YURT-KUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURT-KUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Burs başvurularının da önümüzdeki hafta KYK e-Devlet uzantısı üzerinden başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

KYK BURSU NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AKS sonuçları bugün açıklanacak mı? MEB duyurdu: İşte AKS sonuç tarihi
GÜNDEM AKS sonuçları açıklandı mı?
TBMM Başkanı Şentop'tan, AB'nin göç, İslamofobi ve Doğu Akdeniz politikalarına eleştiri
GÜNDEM Şentop'tan, AB'nin göç, İslamofobi ve Doğu Akdeniz ...
FECİ ŞAKA! Son dakika: "Şaka yapayım" dedi! Sonra yeğenine çarptı! - VİDEO HABER
GÜNDEM "Şaka yapayım" dedi! Sonrası korkunç!
Mahrem imamlara baskın! SON DAKİKA: 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyon - Haberler
GÜNDEM İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı!
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! 21 Eylül AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları
GÜNDEM İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler
1100 TL Pandemi sosyal yardım başvurusu yap! E-Devlet 1100 TL yardım parası başvuru ekranı
GÜNDEM 1100 TL Pandemi sosyal yardım başvurusu
FECİ GÖRÜNTÜ... Son dakika: Yavru köpekler ezilerek can verdi - Haberler
GÜNDEM Korkulan oldu, 20'si ezildi! Başkandan açıklama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi...
GÜNDEM İSKİ duyurdu: Bu ilçelerde su kesilecek...
SON DAKİKA: Ankara'da 'kuyu suyu' cinayeti - Haberler
GÜNDEM Ankara'da 'kuyu suyu' cinayeti!
KADIN DAYAĞI... Son dakika: İstanbul trafiğinde kavgacı şoförü kadınlar dövdü!
GÜNDEM O anlar kamerada! Kavgacı sürücüyü, kadınlar dövdü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.