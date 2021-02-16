2021-MEB-EKYS başvurusu yapacak adaylar için son şans! ÖSYM, 2021-MEB-EKYS başvurusu yapmak isteyen adayları geç başvuru günü için uyardı. tarafından 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2021-MEB-EKYS) geç başvuru yapmak isteyen adaylar bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. İşte 2021-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti... 2021-MEB-EKYS geç başvuru yap!

2021-MEB-EKYS BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını

tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü, 16 Şubat 2021 tarihidir.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava girecek adaylar 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında, 225,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır:

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL)

yatıracaklardır.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU

Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet veya

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden)

alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin

internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş

gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU KILAVUZU

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