Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2021 MTV tutarlarında değişikliğe gidilmedi ve 1 ay önce açıklanan yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı MTV için tescillendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranı olarak açıkladığı oran, yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğde, "2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Buna göre, yıl başından itibaren taşıt değeri 56 bin 500 TL'yi geçmeyen ve motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin sahipleri yıl başından itibaren 1051 TL MTV ödeyecek.

Matrah değeri 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında olan ve yine motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 3 yaşına kadar otomobillerde ise MTV oranı 1155 TL olarak belirlendi.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında otomobillerde ise, matrah değeri 56 bin 500 TL'nin altında olanlar 1830 TL, 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobiller ise 2 bin 15 TL MTV ödenecek.

Yayımlanan tabloya göre en düşük MTV tutarı 109 TL iken, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin TL'yi aşıyor.

MTV'de 31 Aralık 2017'ye kadar tescil edilmiş otomobillerde matrah değeri aranmıyor. Bu grupta sadece motor hacmine ve araç yaşına göre hesaplanan MTV tutarları, 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.3 litre'ye kadar olan otomobillerde 1051 TL olarak açıklanıyor. Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobillerde ise MTV tutarı 1830 TL olarak açıklanıyor.

2021 MTV tutarı, yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranı olarak açıkladığı yüzde 9.11 seviyesinde tescil edilmiş oldu.