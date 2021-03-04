Netflix yeni abonelik ücreti ne kadar oldu? sorusu dizi ve film meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Netflix kullanıcılarına yönelik aylık abone fiyatlarında zam yaptı. İşte Netflix yeni aylık abonelik fiyat listesi...

NETFLİX ÜCRETLERİ NE KADAR? 2021

Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye’deki üyelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Netflix’in aylık üyelik ücretleri yüzde 31 ile yüzde 50 arasında artırıldı.

Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarıldı.

1- Netflix temel paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 26.99 TL

2- Netflix Standart paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 40.99 TL

3- Netflix özel paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 54.99 TL.



