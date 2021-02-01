ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemleri için gerekli olan STS TIP 2021 başvuru tarihi araştırılıyor. 2021 STS TIP başvuruları başladı mı? 2021 STS TIP başvuruları ne zaman? 2021 STS Tıp başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 STS TIP SINAV TARİHİ

Yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla düzenlenen STS TIP 2021 sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 STS TIP SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen öğrenciler 02.02.2021-10.02.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tercihlerini yapabilecek.

2021 STS TIP BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 STS TIP başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.