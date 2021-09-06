Şampiyon oldular! 0:00 / 0:00

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VFŞL Yaz Mevsimi boyunca sergilenen üst düzey mücadelelerin son noktası olan Türkiye Büyük Finali (TBF 2021) gerçekleştirildi. Heyecanlı lig aşaması sonrası finale kalmayı başaran Galatasaray Espor ve Nasr Esports’un karşı karşıya geldiği Türkiye Büyük Finali’nde zafere ulaşan taraf Galatasaray Espor oldu.

Final mücadelesinin ilk karşılaşmasında maçın başından itibaren kurdukları üstünlüğü karşılaşma boyunca devam ettiren Galatasaray Espor karşılaşmanın galibi oldu. İkinci maçta Galatasaray Espor, üst üste kazandıkları takım savaşlarının ardından Baron güçlendirmesini de alarak seride durumu 2-0’a getirmeyi başardı.

Serinin üçüncü karşılaşmasında ise kaybettiği bir takım savaşına rağmen üstünlüğü kaybetmeyerek zafer ekranını gören taraf olan Galatasaray Espor, 3-0’lık skorla kupanın ve yılın en iyi League of Legends (LoL) takımı unvanının sahibi oldu.

Maç önü programının ardından açılış şovu için Amerikalı ünlü müzisyen MAKO sahne aldı. Final karşılaşmalarının sonucunda şampiyonun adı 3-0’lık skorla Galatasaray Espor olurken, 3 maç süren seri boyunca gösterdiği üstün performansıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi ise Galatasaray Espor orta koridor oyuncusu Onur Can Demirol (Bolulu) oldu.

DOKUZUNCU FİNAL

Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel, TBF 2021 ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle finale yükselmeyi başaran iki takımımızı da tebrik etmek isterim. Bugün soluksuz izlediğimiz karşılaşmalara şahit olduk ve uzun zamandır beklediğimiz espor atmosferini bir kez daha yaşadık. Mücadele ruhunu bizlere bir kez daha yaşatan tüm takım oyuncularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zorlu mücadeleden kupayla ayrılan Galatasaray Espor’u da kutluyorum. Dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Büyük Finali’nde pandemi koşulları nedeniyle ekranları başında bu mücadeleye tanık olan herkese unutulmaz bir deneyim yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Takımlarımız ve LoLespor izleyicilerimize daha güçlü bir espor ekosistemi sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. TBF atmosferinin ülkece yaşadığımız şu zor günlerde espor severlere bir nebze olsun gündemden uzaklaşarak heyecanı doyasıya yaşama imkanı sağladığını umut ediyorum.”

'ESPORA 5 YILDA 31 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK'

Türkiye Büyük Finali’ni değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Espor pazarına 5 yılda yaklaşık 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2018 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone’lu gençler, Gamer ek paketlerimiz ve FreeZone Gaming portföyümüz ile Türkiye Büyük Finali'ni paketlerinden izleyerek heyecana ortak olma fırsatı buldu. Şampiyonluğu kazanan Galatasaray Espor’u ve ‘En Değerli Oyuncu’ ödülünü alan Onur Can Demirol’u (Bolulu) kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

2021 Türkiye Büyük Finali ile lig aşaması boyunca gösterdikleri başarıyı taçlandırarak yılın en iyi takımı olan Galatasaray Espor’un menajeri Berkalp Kaan Yılmazoğlu ise şampiyonlukları ile ilgili ‘’Sezon başından beri tek hedefimiz şampiyon olmaktı ve oyuncularımızın bunu başardığını görmek bizler için çok gurur verici. Şampiyon oluşumuzla aslında yeni bir dönem başlıyor. Şimdi Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi layığıyla temsil etmek için çalışacağız. Bizi sezon boyunca destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz’’ dedi.