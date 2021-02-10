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2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı: YÖKDİL/1 başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru yap!

2021 YÖKDİL sınavı başvurularının son günü araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL 2021, 28 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Lisansüstü eğitimde yabancı dil puanına ihtiyacı olan öğrencilerin merakla beklediği 2021 YÖKDİL başvuruları Şubat ayının 5'inde başlamıştı. YÖKDİL 2021 başvuruları son gün ne zaman? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? İşte 2021 YÖKDİL başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu... 2021 YÖKDİL başvuru yap!

2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı: YÖKDİL/1 başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru yap!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen 2021 YÖKDİL sınavı başvuruları BAŞLADI. ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandığından beri en çok merak edilen şeylerin başında 2021 YÖKDİL başvuruları geliyordu. Bu sene YÖKDİL sınavı ilk oturumu 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YÖKDİL başvurusu yapacak adaylar için 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu da yayınlandı. 2021 YÖKDİL başvuru yap! İşte 2021 YÖKDİL başvuru ekranı...

2021 YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir." denildi.

2021 YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti bu sene 145 lira olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

2021 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

2021 YÖKDİL BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacak. YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

2021 YÖKDİL 1. OTURUM başvuruları 05.02.2021-15.02.2021 tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvurularını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek.

2021 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

2021 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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