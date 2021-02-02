ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandığından beri en çok merak edilen şeylerin başında 2021 YÖKDİL başvuruları geliyor. Bu sene YÖKDİL sınavı ilk oturumu 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. Peki, 2021 YÖKDİL başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca,

ÖSYM tarafından yapılacak. YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler

alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

2021 YÖKDİL 1. OTURUM başvuruları 05.02.2021-15.02.2021 tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvurularını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek.

2021 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.