FAZIL SAY – ECE DAĞISTAN



Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 2019'da İtalya’nın Milano kentinde evlenmişti. Say ile Dağıstan, bir süre sonra evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamayarak, ayrılık kararı almıştı. Fazıl Say ile Dağıstan, 30 Kasım'da görülen boşanma davası sonucunda boşandı.