Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Dünya Kupası statları!

Kasım ayı nihayet gelirken 2022 Dünya Kupası'na sadece 18 gün kaldı... Dünya Kupası'nın oynanacağı sekiz stadı derledik

ABONE OL
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Al Bayt Stadı

    Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçına ev sahipliği yapacak.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Kapasitesi 60 bin.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Doha'nın 35 kilometre kuzeyindeki Al Khor'da bulunuyor.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Lusail Iconic Stadı

    2022 Dünya Kupası finali bu statta oynanacak.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Kapasitesi 80 bin.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Doha'nın 20 kilometre kuzeyindeki Lusail'de bulunuyor.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Ahmad Bin Ali Stadı
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Kapasitesi 40 bin kişi.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Doha'nın 20 kilometre batısındaki Umm Al Afaei'de bulunuyor. 
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Al Janoub Stadı
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Kapasitesi 40 bin kişi
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Doha'nın 22 kilometre doğusundaki Al Wakrah'da yer alıyor.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Al Thumama Stadı
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Kapasitesi 40 bin kişi
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Doha'nın 12 kilometre güneyindeki Al Thumama'da yer alıyor. 
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Education City Stadı
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Kapsitesi 40 bin kişi
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Doha'nın 13 kilometre kuzey-batısındaki Al Rayyan'da bulunuyor.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Khalifa International Stadı
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Kapasitesi 40 bin kişi.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Doha'nın 5 kilometre batısındaki Aspire'da bulunuyor.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Stadium 974
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    974 adet nakliye konteynerinin geri dönüştürülmesiyle yapıldı.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Adını aynı zamanda Katar'ın telefon kodu olan 974'ten alıyor. 
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Kapasitesi 40 bin kişi.
  • 2022 Dünya Kupası statları! İşte Katar'daki stadyumların fotoğrafları... - Spor haberleri

    Doha'nın 10 kilometre doğusundaki Ras Abu Aboud'da yer alıyor. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.