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2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Hollanda

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hollanda Milli Futbol Takımı, 3 kez final oynadığı turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Hollanda

A Grubu'nda Katar, Senegal ve Ekvador ile mücadele edecek Hollanda'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILIM MÜCADELESİ

Louis van Gaal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu lider tamamlayarak Katar bileti aldı.

Türkiye'nin de bulunduğu grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 23 puanla ilk sırada yer aldı.

Tek mağlubiyetini A Milli Takım karşısında yaşayan "Portakallar", 33 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 8 gol gördü.

Hollanda Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Türkiye-Hollanda: 4-2

Hollanda-Letonya: 2-0

Cebelitarık-Hollanda: 0-7

Norveç-Hollanda: 1-1

Hollanda-Karadağ: 4-0

Hollanda-Türkiye: 6-1

Letonya-Hollanda: 0-1

Hollanda-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hollanda: 2-2

Hollanda-Norveç: 2-0

PUAN DURUMU:

TAKIM O G B M A Y Av P
Hollanda 10 7 2 1 33 8 25 23
Türkiye 10 6 3 1 27 16 11 21
Norveç 10 5 3 2 15 8 7 18
Karadağ 10 3 3 4 14 15 -1 12
Letonya 10 2 3 5 11 14 -3 9
Cebelitarık 10 - - 10 4 43 -39 -


ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

Memphis Depay, Cody Gakpo, Denzel Dumfries ve Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

Depay, elemelerde kaydettiği 12 golle "Portakallar"ın Katar 2022 bileti almasında önemli rol oynadı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 10 kez mücadele etti.

Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

Hollanda'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1974 - İkincilik

1978 - İkincilik

1990 - İkinci tur

1994 - Çeyrek final

1998 - Yarı final

2006 - İkinci tur

2010 - İkincilik

2014 - Üçüncülük

MAÇ TAKVİMİ

Hollanda'nın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

21 Kasım Pazartesi:

19.00 Senegal-Hollanda (Al Thumama Stadı-Doha)

25 Kasım Cuma:

19.00 Hollanda-Ekvador (Khalifa Uluslararası Stadı-Ar-Rayyan)

29 Kasım Salı:

18.00 Hollanda-Katar (Al Bayt Stadı-Al Khor)

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