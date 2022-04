Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen Grammy Ödülleri, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Trevor Noah'ın üstlendiği törende Yılın Albümü, ABD'li şarkıcı Jon Batiste'e gitti.

Genç şarkıcı Olivia Rodrigo geceden üç büyük ödülle ayrıldı.

Gecede John Legend, Lady Gaga, H.E.R., Travis Barker ve Lenny Kravitz, gibi isimler performans sergiledi.

Törenin en önemli anı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy'de yaptığı konuşma oldu. "Savaş ve müzikten daha zıt ne olabilir?" diyen Zelensky, "Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine zırh giyiyorlar. Hastanelerde yaralanmış insanlara, hatta onları duyamayanlara şarkı söylüyorlar. Her neyse... Biz özgürlüğümüzü savunuyoruz. Yaşamak için, sevmek için" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Zelensky Grammy konuşmasında çocuklara değinerek "Çocuklarımız kayan yıldızlar değil, roketler çiziyor. 400'den fazla çocuk yaralandı ve 153 çocuk öldü. Ve onları asla resim yaparken görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Topraklarımızda bombalarıyla korkunç bir sessizlik getiren Rusya ile savaşıyoruz. Bu ölüm sessizliğini müziğinizle doldurun. Bugün yapın. Bizim hikayemizi anlatın. Yapabildiğiniz her şekilde bize destek olun ama sessiz kalmayın. Ve sonra barış gelecek" dedi.

64. Grammy Ödülleri kazananları şöyle:

YILIN ALBÜMÜ

We Are - Jon Batiste

YILIN ŞARKISI

Silk Sonic - Leave the Door Open

EN İYİ RAP ŞARKISI

Kanye West ft Jay-Z - Jail

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANS

Kanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT

Rufus Du Sol - Alive

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

Olivia Rodrigo - Drivers License

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM

Black Coffee - Subconsciously

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Foo Fighters - Making a Fire

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Foo Fighters - Medicine at Midnight

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

St. Vincent - Daddy's Home

EN İYİ KLİP

Jon Batiste - Freedom

EN İYİ YENİ SANATÇI

Olivia Rodrigo

EN İYİ SOLO PERFORMANS

Olivia Rodrigo - Drivers License

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP PERFORMANSI

Kiss Me More - Doja Cat feat. SZA

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

EN İYİ R&B ŞPARKISI

Leave The Door Open - Silk Sonic

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Heaux Tales - Jazmine Sullivan