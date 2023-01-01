DÜNYA NÜFUSU 8 MİLYARI GEÇTİ

15 Kasım 2022 tarhinde dünyadaki insan nüfusu 8 milyarı geçtiği bildirildi.

Bunun bir ilk olduğu Birleşmiş Milletler tarafından şu şekilde ifade edildi "İnsan yaşam süresindeki bu benzeri artış kamu sağlığı, beslenme, kişisel hijyen ve tıp alanlarındaki ilerlemeler sayesinde gerçekleşti. Bazı ülkelerdeki yüksek ve kalıcı doğurganlık oranları da bunda etkiliydi."