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2022 yılında dünyada ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen olaylar!

Bilimsel gelişmelerin yanı sıra dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen önemli gelişmeler bu yıl çok konuşuldu. Tarihe geçen olayların yanında sosyal medyada çok konuşulan dünya gündemindeki ilkleri sizler için sıraladık. İşte, 2022'de ilk kez gerçekleşen olaylardan bazıları...

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  • 2022 yılında dünyada ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen olaylar! 2022'de neler dünyada ve Türkiye'de oldu?

    TÜRKİYE'NİN TOGG'U ÜRETİM BANDINDAN İNDİ

    Türkiye'nin otomobili TOGG 2022 yılında banttan indi. Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

     

     
  • 2022 yılında dünyada ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen olaylar! 2022'de neler dünyada ve Türkiye'de oldu?

    İNGİLTERE BAŞBAKANI İLK KEZ BEYAZ OLMAYAN BİR LİDER OLDU

    İngiltere 2022'de başbakanlarıyla ilgili birçok rekora imza attı. Liz Truss 45 günlük iktidar süresiyle en kısa görev yapan başbakan olurken, Rishi Sunak, 25 Ekim'de göreve geldi ve İngiltere'nin ilk beyaz olmayan Başbakanı oldu.

     
  • 2022 yılında dünyada ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen olaylar! 2022'de neler dünyada ve Türkiye'de oldu?

    SITMA AŞISI

    Oxford Üniversitesi bilim insanları tarafından Eylül ayında "dünyayı değiştirme" potansiyeli taşıyan sıtma aşısı geliştirildiği duyuruldu.

    Önümüzdeki yıl piyasaya sunulması beklenen yeni aşı deneyleride ölümcül hastalığa karşı yüzde 80 koruma olduğu tespit edildi.

    Bilim insanları aşının ucuz olacağını da vurguladı. 

     
  • 2022 yılında dünyada ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen olaylar! 2022'de neler dünyada ve Türkiye'de oldu?

    DÜNYA NÜFUSU 8 MİLYARI GEÇTİ

    15 Kasım 2022 tarhinde dünyadaki insan nüfusu 8 milyarı geçtiği bildirildi.

    Bunun bir ilk olduğu Birleşmiş Milletler tarafından şu şekilde ifade edildi "İnsan yaşam süresindeki bu benzeri artış kamu sağlığı, beslenme, kişisel hijyen ve tıp alanlarındaki ilerlemeler sayesinde gerçekleşti. Bazı ülkelerdeki yüksek ve kalıcı doğurganlık oranları da bunda etkiliydi."

     
  • 2022 yılında dünyada ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen olaylar! 2022'de neler dünyada ve Türkiye'de oldu?

    2022 FIFA DÜNYA KUPASI 

    2022 FIFA Dünya Kupası ilk kez Katar gibi Müslüman bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşti. 

    Yine ilk kez bir Dünya Kupası maçını kadın hakem yönetti. Stephanie Frappart, Almanya - Kosta Rika maçını yönetti.

     
  • 2022 yılında dünyada ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen olaylar! 2022'de neler dünyada ve Türkiye'de oldu?

    Diğer bir ilk ise Fas'ın başarısı oldu. Fas'ın Afrika ülkeleri arasında bugüne kadarki en başarılı performansını gösterdi ve yarı finale kadar yükseldi.

     
  • 2022 yılında dünyada ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen olaylar! 2022'de neler dünyada ve Türkiye'de oldu?

    Lionel Messi'nin beş turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası'nı kaldırdı.

    Kaynak:BBC

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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