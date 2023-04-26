Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı yapıyor. Adayların KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirileceğini açıklayan, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, "2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?" İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları...