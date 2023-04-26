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2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları ne zaman?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapılacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları yapılan açıklamanın ardından gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı kontenjan ve branş dağılımı...

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  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı yapıyor. Adayların KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirileceğini açıklayan, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, "2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?" İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları...
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.

     
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    Alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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