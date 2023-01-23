Ehliyet affında yaşanan son dakika gelişmeleri, sürücüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı ve ceza puanlarına da değindi. Ehliyetlerine el konan ve trafik ceza puanı bulunan vatandaşlar ehliyet affındaki son durumu araştırmaya başladı. Peki, "Ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak, trafik ceza puanı silindi mi?" İşte detaylar...