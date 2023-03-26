Bu yıl 17. sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor'da birleşme partisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, söz konusu partiye kısa bir süre kala elemeler ve partinin tarihine dair kritik açıklamalar yaptı. İşte, detaylar...