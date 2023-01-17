TUS 2023 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

ÖSYM Kasım ayında açıkladığı takvimi geri çekmesi sonrası TUS sınav ve başvuru takvimi merak ediliyordu. TUS başvurusunda bulunacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2023 yılında yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve başvuru tarihleri açıkladı. Başvuru işlemleri ocak ayı içerisinde alınacak. Peki 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, TUS 2023 sınav ve başvuru takvimi...