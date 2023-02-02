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2023 YKS başvuru tarihleri: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

YKS başvurularında geri sayım sürüyor. YKS başvuru ve sınav tarihleri üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) üç oturum şeklinde ÖSYM tarafından organize edilmektedir. İşte 2022-2023 ÖSYM sınav takvimi ile Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri...

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  • 2023 YKS başvuru tarihleri: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, sınav tarihi belli oldu mu?

    YKS başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Geçtğimiz yıl 11 Şubat-07 Mart 2022 tarihlerinde alınan YKS başvurularının 2023 yılı içinde ne zaman başlayacağı sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihi için gözler ÖSYM'ye çevrildi. İşte, 2023 YKS; TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...
  • 2023 YKS başvuru tarihleri: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, sınav tarihi belli oldu mu?

    2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.
  • 2023 YKS başvuru tarihleri: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, sınav tarihi belli oldu mu?

    ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yeni YKS takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

     
  • 2023 YKS başvuru tarihleri: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, sınav tarihi belli oldu mu?

    2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. 
  • 2023 YKS başvuru tarihleri: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, sınav tarihi belli oldu mu?

    2023 YKS SINAVINDA KAÇ OTURUM VAR?

    Üniversiteye geçmek için sınava girecek adaylar; toplam 3 oturumda sınava girecek. Bunlar; Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde olacak.
  • 2023 YKS başvuru tarihleri: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, sınav tarihi belli oldu mu?

    2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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