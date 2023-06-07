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2023 YKS ne zaman, saat kaçta? Üniversite sınavına kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. 8-23 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamlayanlar gözünü YKS tarihlerine çevirdi. Bilindiği üzere üniversite sınavı YKS; TYT-AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanmaktadır. ÖSYM geçtiğimiz günlerde YKS sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine sundu. İşte 2023 YKS tarihleri...

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  • 2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

    YKS başvurularının 23 Mart tarihi itibarıyla sona ermesinin ardından TYT-AYT ve YDT tarihleri üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, sınav tarihini beklemeye başladı. Peki, "2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı? İşte 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
  • 2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

    2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri…

     
  • 2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

    1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi) 

    Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

    2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar) 

    Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

    3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar), 

    Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek
  • 2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

    YKS KONULARI

    TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.
  • 2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

    AYT sınavı ise öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Fakat üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.

     
  • 2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

    YDT dil okumak isteyen öğrencilerin girdiği sınav türüdür. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir.
  • 2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta? Üniversite sınavı YKS'ye kaç gün kaldı?

    YKS SINAV YERLERİ

    ÖSYM YKS sınav yerlerini saat 15.00'te erişime açtı. Yapılan açıklamada "17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

    YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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