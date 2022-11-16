2023 yılında YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Her sene milyonlarca öğrenci, istediği üniversiteleri kazanmak ve meslek sahibi olmak için YKS sınavına giriyor. Bu zamana kadar Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı; üç oturum şeklinde yapılıyor. İşte, 2023 YKS sınavının tarihleri ve detaylar...