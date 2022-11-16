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2023 yılında YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Her yıl binlerce öğrenci, bir üniversiteye girmek için YKS sınavına giriyor. Bu sene, lise son sınıfa geçen öğrenciler, YKS sınavı için gün saymaya başladı. YKS sınavı, genelde Haziran ayında yapılıyor. İşte, 2023 YKS sınavının tarihleri..

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  • 2023 YKS sınavı ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sınavı tarihleri açıklandı mı?

    Her sene milyonlarca öğrenci, istediği üniversiteleri kazanmak ve meslek sahibi olmak için YKS sınavına giriyor. Bu zamana kadar Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı; üç oturum şeklinde yapılıyor. İşte, 2023 YKS sınavının tarihleri ve detaylar...
  • 2023 YKS sınavı ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sınavı tarihleri açıklandı mı?

    2023 YILINDA YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) genelde Haziran ayı içerisinde yapılıyor.

    Şu an için, YÖK'ten 2023 yılında YKS'nın ne zaman yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak, 2023 YKS sınavının, genele uygun olarak Haziran ayında yapılacağı öngörülüyor. 
  • 2023 YKS sınavı ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sınavı tarihleri açıklandı mı?

    YKS BARAJ UYGULAMASI KALDIRILDI MI?

    YÖK, 2022 YKS sınavından itibaren; ön lisansta 150, lisansta 180 olan baraj puanını kaldırdığını duyurdu.
  • 2023 YKS sınavı ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sınavı tarihleri açıklandı mı?

    YKS OTURUMLARI VE SÜRELERİ NEDİR?

    YKS; üç farklı bölümden oluşıyor. Buna göre; TYT'de adaylara 165 dakika, AYT'de 180 dakika, YDT'de ise 120 dakika süre veriliyor.

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