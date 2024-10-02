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        Haberler Bilgi Ekonomi 2024-2025 Emeklilik yılı farkı nedir, kimleri kapsıyor? 2025'te emekli olanlar daha az maaş mı alacak?

        İki yıl arasında yüzde 32'lik maaş farkı oluşuyor: Emeklilik yılı farkı nasıl çözülecek?

        Emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar bir süredir gündeme gelen maaş farkı konusunu merak ediyor. Buna göre; Orta Vadeli Programda öngörülen enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekleşirse 2024 yılında emekli olanlar ile 2025'te emekli olanların aylıkları arasında yüzde 32'lik bir fark olacak. Peki, emeklilik fark yılı nasıl çözülecek, konu hakkında bir çalışma var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 08:49 Güncelleme: 02.10.2024 - 08:49
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        2024 ve 2025 yılında emekli olmak için hazırlanan vatandaşlar, emekli maaş farkı ile karşı karşıya. Orta Vadeli Programda açıklanan enflasyon ve büyüme beklentileri gerçekleştiği takdirde emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ile 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenlerin maaşında yüzde 32'lik bir fark oluşacak. Peki, emeklilik fark yılı nasıl çözülecek, konu hakkında bir çalışma var mı? İşte, detaylar...

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        İKİ YIL ARASINDA OLUŞAN EMEKLİ MAAŞ FARKI YÜZDE 32

        Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın 30 Eylül 2024 tarihli yazısına göre;

        Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme hızı da yüzde 3,5 olarak revize edildi. Enflasyon ve büyüme OVP’deki öngörülere uygun gerçekleşirse, emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ile 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenlerin aylıkları arasında yaklaşık yüzde 32 oranında fark ortaya çıkacak. 2024’te dilekçe verenler daha yüksek aylık alacaklar.

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        2025-2026'DA EMEKLİ OLACAKLAR YÜZDE 32 DAHA AZ MAAŞ ALABİLİR

        2024 yılından 2025 yılına geçerken ortaya çıkan düşüşten sadece bu yıl emekliliğe hak kazanmış kişiler korunacak olursa, emeklilik koşullarını 2025 veya 2026 yılında tamamlayanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Onların e-Devlet’te şu an görünmekte olan emekli aylıkları gelecek yıl ocak ayında yeniden hesaplanacak ve yeni tutar ile bu yılki mevcut tutar arasında yüzde 32 oranında fark olacak.

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        EMEKLİLİK YILI FARKI HAKKINDA BİR ÇALIŞAM VAR MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 ile 2025 yılında emekli olacak vatandaşların maaşında oluşacak farka dair bir çalışma olup olmadığına dair şunları söyledi;

        "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz."

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