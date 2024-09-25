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        Haberler Bilgi Gündem 2024 - 2025 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

        KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru tarihleri gündemden düşmüyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl kredi ve burs başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, KYK burs başvurularının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 KYK burs başvuru tarihleri ve kredi miktarı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:30
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        KYK burs başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK sonuçlarına göre burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi hakkı sunulmaktadır. KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenecek tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, "2024 - 2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi miktarı ne kadar olacak?" İşte KYK burs ve kredi başvuru şartları...

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        2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

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        Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

        Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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        ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

        Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi

        Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

        Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile

        Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

        Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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        AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

        Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

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        KYK BURSU NE KADAR?

        2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

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