2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte; memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranı ile birlikte, bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek. Bilindiği gibi bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır. Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. İşte 2024 bedelli askerlik ne kadar olacak sorusunun yanıtı...
2024 bedelli askerlik ücreti gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli ve memur zammında olduğu gibi bedelli askerlik ücreti de yılda iki kez belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretinde katsayı belirlenmektedir. Zam oranı bu katsayı üzerinden tespit edilmektedir. Peki, "2024 yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?" İşte yeni bedelli askerlik ücretine dair tüm detaylar...
GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkarıldı.
2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi.
2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirlenecek.
Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayımlanacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olacağı öngörülüyor.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik tutarı 171.291 liraya ulaşabilir.
Yüzde 50 artış yaşanması halinde toplam ödeme tutarı 183.526 TL olabilir.