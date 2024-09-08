2024'te devam filmleri gişede nasıl sıralandı?

7- BAD BOYS YA HEP YA HİÇ

(Bad Boys Ride or Die)



Önceki üç filmin, öykülerin tüm vasatlığına karşın her seferinde şapkadan tavşan çıkardığını; yani, gişelerde başarılı olduğunu düşünürsek “Bad Boys Ya Hep Ya Hiç”in ulaştığı hasılatın tesadüf olmadığı kesin. Yapımcıların serinin önceki filmlerinin gişe hasılatlarına bakarak aynı formülü izlemeyi tercih ettikleri, yani öyküyü çok ciddiye almadıkları, ‘Bad Boys’ adının vadettiklerine ve starlarına fazlasıyla güvendikleri öne sürülebilir. Dolayısıyla, yapım olarak iddialı ve parlak ama hikâye olarak vasat bir iş var ortada. 2020’de gösterime giren ‘Bad Boys Her Zaman Çılgın’ın (Bad Boys for Life) devamı niteliğini taşıyan film, Will Smith için de bir geri dönüş niteliğini taşıyor.

Toplam hasılat: $403,369,844