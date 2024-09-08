2024'te devam filmleri gişede nasıl sıralandı?
Hollywood devam filmleriyle ayakta duruyor. Bu yıl sinema salonlarında en çok seyredilen yapımların ortak özelliği, çoğunun devam filmi olması. Öyle ki, ilk 10'da 10 tane devam filmi var. Peki, film endüstrisini ayakta tutan devam filmleri gişelerde nasıl sıralandı? Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
1- TERS YÜZ 2
(Inside Out 2)
Dokuz yıl sonra gelen devam filmi, ergenlik çağının ilk dönemlerinde geçiyor; ama sadece ergenleri ilgilendiren bir hikâye anlatmıyor. İlk filmde, büyüme sancıları çeken Riley’nin beyninin içindeki kontrol odasını ele geçirmeye çalışan duyguların sayısı beşi geçmiyordu. Yeni filmde ise duyguların sayısı giderek artıyor ve işler feci şekilde karışıyor. İlkinde olduğu gibi her yaş grubundaki seyirciye, kendi beyninde olup bitenlere dışardan bakma isteği uyandıran bir film var karşımızda. Yönetmen Kelsey Mann’ın Meg LaFeuve ve Dave Holstein ile birlikte yazdığı ‘Ters Yüz 2’, büyüme çağının en önemli sorunlarından birine, ‘insanın kendi olabilmesi’ne odaklanıyor.
Toplam hasılat: $1,668,645,335
2- DEADPOOL & WOLVERINE
Marvel’ın ‘beraber ve solo’ filmleriyle tanınan iki süper kahramanı, Marvel Sinematik Evreni’nin içinde yer alacak ‘Deadpool & Wolverine’ ile karşımıza geliyorlar. Görevleri ise Marvel Sinematik Evreni’nin tarihini değiştirecek bir önem taşıyor. Sakin bir hayat yaşamak isteyen Wade Wilson / Deadpool, uzay zaman boyutları dışında faaliyet gösteren bürokratik bir kurum olan The Time Variance Authority (TVA) tarafından göreve çağrılıyor. Birlikte çalışacağı partneri ise Wolverine… Deadpool (Ryan Reynolds) ve Wolverine (Hugh Jackman) gibi iki süper kahramanı bir araya getiren filmi Shawn Levy yönetti.
Toplam hasılat: $1,267,643,094
3- ÇILGIN HIRSIZ 4
(Despicable Me 4)
2010’da başlayan seri, 14 yıl içinde iki Minyonlar filmiyle birlikte 6’ncı halkasına ulaşıyor. Başlangıçta büyük çaplı soygunlar yapan bir kötü adam olarak karşımıza gelen Gru, sonraki iki filmde iyilerin yanına geçti; serinin kahramanı oldu. Gru ve giderek büyüyen ailesi; mesai arkadaşları Minyonlar, kötülere karşı savaşan eşi Ajan Lucy, evlat edindiği üç kızı ve ailenin yeni üyesi Gru Jr., yeni filmde yeni bir tehditle karşı karşıya kalıyorlar. Cezaevinden kaçan suçlu Maxime Le Mal, sevgilisi Valentina ile birlikte Gru ve ailesini hedef alıyor. Chris Renaud ile Patrick Delage’nin yönettiği film, temmuz başlarında gösterime girdi ve Türkiye gişelerinde de başarılı oldu.
Toplam hasılat: $914,066,614
4- DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2
(Dune: Part Two)
İlk filmdeki büyüme serüveni nasıl tam istediği gibi sonuçlanmadıysa, ikinci filmde de benzer hayal kırıklıkları yaşar Paul Atreides (Timothée Chalamet). Sorumluluklar, gelenek, inanç, din ve feodalizm arasında sıkışıp kalır. Romanın ve filmin belki de en güçlü alt metinlerinden biridir birey olamamak… Feodalizm ve inanç sistemi, insanların birey değil kul olmalarını dayatır. Fremen’deki fundamentalistleri yakından tanımayız ama öncelikle hürriyetlerini ve gezegenlerinin kurtuluşunu istediklerini biliriz. Atreides’in birey olmasının önündeki asıl engel, onlar değil Bene Gesserit inanç sistemidir. Yönetmen Denis Villeneuve’ün senaryoda Chani’yi (Zendaya) filmin en güçlü ve özgür ruhlu bireyi olarak konumlandırması, boşuna değildir. Annenin temsil ettiği bağlılık ve kendini adama düzeni ile Chani’nin birey olarak var olma düşüncesi, karşı karşıya gelir.
Toplam hasılat: $711,844,358
5- GODZILLA VE KONG: YENİ İMPARATORLUK
(Godzilla x Kong: The New Empire)
10 yıl önce “Godzilla” ile başlayan ve MonsterVerse olarak adlandırılan yeni serinin beşinci filminde Godzilla ve King Kong’un Yeryüzü’ndeki yaşam alanlarını belirleyen yeni düzenin bozulmasına tanık oluyoruz. Öykü, üç ayrı koldan akıyor. Diş ağrısı nedeniyle kendini bilim insanlarına emanet eden Kong, iyileştikten sonra Oyuk Dünya’da kendi türünü aradığı bir yolculuğa çıkıyor. Godzilla, Roma’da uyuduğu Kolezyum’dan kalkıp, gizli gündemiyle harekete geçiyor. İnsanlar cephesine baktığımızda ise bir keşif yolculuğu görüyoruz. Önceki filmden tanıdığımız bilim insanı Dr. Ilene Andrews (Rebecca Hall), Oyuk Dünya’dan gelen sinyali çözmek için yola çıkıyor.
Toplam hasılat: $567,650,016
6- KUNG FU PANDA 4
2008’de gösterime giren ilk filmde Huzur Vadisi’nde yaşayan panda Po, manevi babası kaz Mr. Ping’in erişte dükkanında çalışan bir Kung Fu fanatiğidir. Ejderha Savaşçısı unvanının kime verileceğini belirlemek için kung fu turnuvası düzenlediğinde o da katılmak ister ama fazla kiloları ve beceriksizliği nedeniyle kimse ona şans vermez. Ama olaylar Po’yu hiç beklemediği noktalara sürükleyecek, kendine inandığında neler yapabileceğini keşfedecektir. Serinin dördüncü filminde Ejderha Savaşçısı Po’nun görevi, yerine geçecek yeni bir Ejderha Savaşçısı eğitmektir. Türkiye’de 766 bini aşkı kişi tarafından izlenen film, ABD dışında ulaştığı 354 milyon doları aşkın hasılatla yılın en çok kazandıran yapımlarından biri olmayı başardı.
Toplam hasılat: $548,461,992
7- BAD BOYS YA HEP YA HİÇ
(Bad Boys Ride or Die)
Önceki üç filmin, öykülerin tüm vasatlığına karşın her seferinde şapkadan tavşan çıkardığını; yani, gişelerde başarılı olduğunu düşünürsek “Bad Boys Ya Hep Ya Hiç”in ulaştığı hasılatın tesadüf olmadığı kesin. Yapımcıların serinin önceki filmlerinin gişe hasılatlarına bakarak aynı formülü izlemeyi tercih ettikleri, yani öyküyü çok ciddiye almadıkları, ‘Bad Boys’ adının vadettiklerine ve starlarına fazlasıyla güvendikleri öne sürülebilir. Dolayısıyla, yapım olarak iddialı ve parlak ama hikâye olarak vasat bir iş var ortada. 2020’de gösterime giren ‘Bad Boys Her Zaman Çılgın’ın (Bad Boys for Life) devamı niteliğini taşıyan film, Will Smith için de bir geri dönüş niteliğini taşıyor.
Toplam hasılat: $403,369,844
8- MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK
(Kingdom of the Planet of the Apes)
Filmin hikâye örgüsünü üç karakterin farklı hedefleri belirliyor. Barışçı şempanze klanında yaşayan genç maymun Noa’nın amacı, lider goril Proximus’un savaşçıları tarafından köleleştirilen ailesini çalışma kampından kurtarmak… Daha fazla güç isteyen Proximus, insan uygarlığından kalma eski askeri üsse girmenin yolunu bulmak ve içerdeki değerli teçhizata ulaşmak için uğraşıyor. Filmin insan karakterlerinden biri olan Mae’in derdi de aynı üsse girmek ama en başından itibaren onun gizli bir gündemi olduğunu seziyoruz. 2017 yapımı “Maymunlar Cehennemi: Savaş”ın (War for the Planet of the Apes) devamı niteliğini taşıyan film, mayıs ayında gösterime girdi ve ABD dışında 226 milyon doları geçen bir hasılata ulaştı.
Toplam hasılat: $397,378,150
9- KASIRGALAR
(Twisters)
‘Kasırgalar’ (Twisters), Amerikalıların ‘standalone sequel’ olarak adlandırdığı, ‘bağımsız bir devam filmi’... 28 yıl önce gösterime giren ‘Kasırga’nın (Twister) hikâyesini sürdürmüyor, herhangi bir karakterini almıyor aslında. Filmin hemen başında gördüğümüz Dorothy adında, tornadonun içine sensörler gönderen cihazdan başka ortak noktaları da yok. Ama karşımızda ilk filmin izinden giden, formülünü uygulayan bir yapım var. “Kasırgalar”, 259 milyon doları aşan hasılatıyla Kuzey Amerika gişelerinde an itibarıyla yılın en çok iş yapan beşinci filmi. Türkiye dahil dünya gişelerinde ABD’de olduğu kadar yüksek performans gösteremese de ilk 10’a girmeyi başardı.
Toplam hasılat: $363,552,150
10- ALIEN: ROMULUS
Fede Alvarez’in yönettiği film, 1979 yapımı “Alien”daki olayların geçtiği dönemden 20 yıl sonrasını anlatıyor. Bu tarihsel yakınlık, iki filmi görsel açıdan birbirine yaklaştırıyor. Özellikle de Mother adlı ana bilgisayarın yönettiği uzay gemisindeki teknoloji, bizi ilk filme götürüyor. Fede Alvarez, 1970’lerin gelecek tasarımını temel alan fikirleri 45 yıl sonra yeniden uygulayarak filmine dolaylı bir “retro” dokunuş getiriyor. Vizyona ağustos ortasında giren ve hasılatını artırmayı sürdüren “Alien: Romulus”, ABD’den ziyade dünya gişelerinde daha başarılı oldu.
Toplam hasılat: $290,717,297