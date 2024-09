2024'te devam filmleri gişede nasıl sıralandı?

8- MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK

(Kingdom of the Planet of the Apes)



Filmin hikâye örgüsünü üç karakterin farklı hedefleri belirliyor. Barışçı şempanze klanında yaşayan genç maymun Noa’nın amacı, lider goril Proximus’un savaşçıları tarafından köleleştirilen ailesini çalışma kampından kurtarmak… Daha fazla güç isteyen Proximus, insan uygarlığından kalma eski askeri üsse girmenin yolunu bulmak ve içerdeki değerli teçhizata ulaşmak için uğraşıyor. Filmin insan karakterlerinden biri olan Mae’in derdi de aynı üsse girmek ama en başından itibaren onun gizli bir gündemi olduğunu seziyoruz. 2017 yapımı “Maymunlar Cehennemi: Savaş”ın (War for the Planet of the Apes) devamı niteliğini taşıyan film, mayıs ayında gösterime girdi ve ABD dışında 226 milyon doları geçen bir hasılata ulaştı.

Toplam hasılat: $397,378,150