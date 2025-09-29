Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2025-2026 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği bursu başvuru tarihleri, şartları, miktarı ve istenilen belgeler

        2025-2026 İBB burs başvuruları sürüyor! İBB burs başvuru miktarı ne kadar, kimler alabilir?

        İBB tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Desteği burs başvuruları 23 Eylül itibarıyla başladı ve başvurular 17 Ekim tarihine kadar devam edecek. Belediye, belirtilen şartları karşılayan öğrencilere yeni eğitim yılında 20 bin TL burs imkânı sunuyor. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden alınıyor. İşte 2025 yılı İBB burs başvurularına dair tarihler ve merak edilen detaylar...

        Giriş: 29.09.2025 - 17:39 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:39
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin öğrenciye sunulan 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' başvuruları devam ediyor. 2025-2026 eğitim yılı için 20 bin TL olarak belirlenen burs için öğrencilerin İstanbul'da ikamet etmesi, gelir durumunun burs almaya uygun olması ve devlet üniversitesinde veya yüzde 100 burslu özel üniversitede öğrenim görüyor olması gerekiyor. İşte, 2025 İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve gerekli evraklar...

        2025 İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU BAŞVURU TARİHİ

        Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak.

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

        2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

        - Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        - Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

        - Ücretli değişim programında bulunanlar

        - Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

        İSTENİLEN EVRAKLAR

        - Sabıka kaydı almadığına dair belge,

        - Öğrenci belgesi,

        - Transkript belgesi,

        - Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

        - Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),

        - Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

        - Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

        - Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

        - Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

