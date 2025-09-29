İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin öğrenciye sunulan 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' başvuruları devam ediyor. 2025-2026 eğitim yılı için 20 bin TL olarak belirlenen burs için öğrencilerin İstanbul'da ikamet etmesi, gelir durumunun burs almaya uygun olması ve devlet üniversitesinde veya yüzde 100 burslu özel üniversitede öğrenim görüyor olması gerekiyor. İşte, 2025 İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve gerekli evraklar...