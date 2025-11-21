Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim 2025-ALES/3 pazar günü yapılacak

        2025-ALES/3 pazar günü yapılacak

        Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2025-ALES/3), 163 bin 999 adayın katılımıyla 23 Kasım'da yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025-ALES/3 pazar günü yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak.

        Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

        Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

        REKLAM

        Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

        Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        "SINAVA 163 BİN 999 ADAY BAŞVURU YAPTI"

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş adayların sınava katılabileceğini belirtti.

        Ersoy, sınavla ilgili şu bilgileri verdi: "Sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı. ALES, adayların bireysel kariyerleri kadar ülkenin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli bir uygulamadır. Bu bilinçle 22 bin 197 görevlimiz sahada olacak. Ayrıca 590 engelli aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1238 aday yararlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak