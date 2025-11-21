2025-ALES/3 pazar günü yapılacak

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.