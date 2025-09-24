2025 Ekim kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak-Eylül kira artış oranı tablosu
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren kira artış oranının ne zaman belli olacağı araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerinden sonra Ekim ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve 2025 Ocak-Eylül kira artış oranı tablosu...
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde kira artış oranları yer alıyor. TÜFE verilerine göre belirlenen kira zam oranı, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek. Özellikle Ekim ayı kira artış oranını merak edenler gözlerini açıklanacak enflasyon verilerine çevirmiş durumda. Peki, TÜİK enflasyon verilerini hangi tarihte duyuracak? İşte 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi kira artış oranı tablosu ve detaylar…
2025 EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK, Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekim ayı kira artış oranı da enflasyonla beraber belli olacak.
2025 OCAK-EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANLARI
Her ay enflasyon rakamları ile beraber, kira artış oranı da belli oluyor. 2025 yılı Ocak-Eylül ayında kira artış oranları şöyle gerçekleşti;
Ocak - Yüzde 58,51
Şubat - Yüzde 56,35
Mart - Yüzde 53,83
Nisan - Yüzde 51,26
Mayıs - Yüzde 48,73
Haziran - Yüzde 45,80
Temmuz - Yüzde 43,23
Ağustos - Yüzde 41,13
Eylül - Yüzde 39,62