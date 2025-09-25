Habertürk
        2025 Eylül doğum yardımı yattı mı? Kimler çocuk yardımı alabilir, şartları neler, çocuk başına ne kadar ödeniyor?

        Doğum yardımı ödeme takvimi: 2025 Eylül doğum yardımı ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocuklar için uygulamaya konulan doğum yardımı desteği, Eylül ayında da sürüyor. Bu program kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hangi gün hesaplara geçecek? İşte 2025 Eylül doğum yardımı ödemelerine dair güncel bilgiler…

        Giriş: 25.09.2025 - 13:51 Güncelleme: 25.09.2025 - 13:51
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunduğu doğum yardımı desteği, Eylül ayında da ailelerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için koşulsuz şekilde yapılan bu ödemeler, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda hesaplara yatırılıyor. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hangi gün ailelerin hesaplarına geçecek? İşte konuya dair en güncel bilgiler…

        2

        EYLÜL AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.

        3

        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        4

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.

        5

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

