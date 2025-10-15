2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Türkiye'de 16 ayın ardından enflasyon yeniden artış trendine girdi ve Eylül ayında yüzde 3,23 oranında yükseldi. Enflasyon verilerinin şekillenmesiyle birlikte, 2026 yılında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusu da gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl en düşük emekli aylığı 12.500 TL seviyesinden 16.881 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, 2026'da emeklilere yapılacak zam oranı ne kadar olacak?
2026 Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli maaş artışını merakla bekliyor. Eylül ayında açıklanan enflasyon verisi ise beklentileri aşarak yüzde 3,23 olarak kaydedildi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 ila 29 aralığında açıklarken, piyasa beklentileri yüzde 30 civarında oluştu. Bu veriler doğrultusunda, 2026 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 11,42 oranında artış yapılması bekleniyor. Peki, söz konusu artış en düşük emekli maaşına nasıl yansıyacak? 2026 Ocak ayında en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
16 AY SONRA ENFLASYON YÜKSELDİ
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde eylül ayında enflasyon yüzde 2,04 öngörüldü. Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise eylül ayında enflasyon yüzde 2,47 tahmin edildi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyonu, beklentilerin çok üzerine çıkarak yüzde 3,23 olarak gerçekleşti.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 25-30 ARALIĞINDA
Merkez Bankasının Üçüncü Enflasyon Raporunda 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansının ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü.
2026 OCAK AYINDA SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 11,42 oranında artacak.
2026 OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
En düşük emekli aylığına 2025 yılında Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, Temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.
2025 yılı enflasyonu yüzde 30 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak Ocak ayında 18.809 TL’ye çıkartılması bekleniyor.