2026 Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli maaş artışını merakla bekliyor. Eylül ayında açıklanan enflasyon verisi ise beklentileri aşarak yüzde 3,23 olarak kaydedildi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 ila 29 aralığında açıklarken, piyasa beklentileri yüzde 30 civarında oluştu. Bu veriler doğrultusunda, 2026 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 11,42 oranında artış yapılması bekleniyor. Peki, söz konusu artış en düşük emekli maaşına nasıl yansıyacak? 2026 Ocak ayında en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?