Yeniden değerleme oranına göre yurt dışı harcı yüzde kaç arttı, ne kadar oldu?
TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı kesinleşti. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte 2026 yılı yurt dışı çıkış harcı netleşti. Peki, zamlı yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?
2026 yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Geçen sene bu rakam, yüzde 43,93 olarak uygulanmıştı.
2026 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek.