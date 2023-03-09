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211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bir süre önce butik otele dönüştürülmesi amacıyla restorasyonu tamamlanan 211 yıllık konak, sarsıntıları hafif hasarla atlattı

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AA
  • 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

    Antakya'da tarihi ve turistik mekanların yer aldığı Hürriyet Caddesi yakınında 1812 yılında yapılan 10 odalı konak, mimari restorasyon uzmanı Gökhan Ergün ve ekibinin 18 ay süren çalışmasıyla butik otel niteliğinde restore edildi. AA'nın haberine göre kapı üstündeki kilit taşları, ahşap doğramaları, çatı ile kiremit modeli ve kadim mimarisiyle geçmişi yansıtan konak, açılışa hazırlanırken 6 Şubat'taki depremlerde çevresindeki yapıların yıkılmasıyla kısmen hasar aldı.
  • 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

    Depremin ardından yıkılan Rum Ortodoks Kilisesi'ne de komşu olan konakta, bahçe duvarı ve yakınındaki yapıların etkisiyle üst kattaki odanın cephe duvarı zarar gördü. Sokakların molozla dolması nedeniyle ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği bölgedeki Antakya evi, ayakta duran tarihi yapılardan biri olarak dikkati çekiyor.
  • 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

    "DEPREMİN ETKİSİ ÇOK ŞİDDETLİYDİ, BUNA RAĞMEN OTELİMİZDE KALICI HASAR YOK"

    Tarihi konağın restorasyon işlerini yapan Gökhan Ergün, depremde büyük yıkımın yaşandığı Antakya'da tarihi ve tescilli yapıların da çöktüğünü söyledi.

    Kışla Saray Mahallesi'ndeki konağın butik otel olarak hizmet vermesi için çalıştıklarını anlatan Ergün, "Bu binada yaklaşık 1,5 yıl çalıştım. 1812 yılında yapılan konak eski Antakya'nın butik otel mıntıkasında olacaktı. Açılış hazırlığında maalesef bu acı depremi yaşadık. Binamız genelde statiği sağlam bir şekilde duruyor fakat uygulaması yanlış olan yan taraftaki binaların çökmesi ve bitişik ortak duvarların yıkılması buraya zarar verdi" dedi.
  • 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

    Ergün, 10 odada 20 yatak kapasiteli butik otelde oluşan hasarın kısa sürede giderilebileceğini ifade etti. Antakya'nın bu bölgesinin, eski medeniyetlerin önemli yerleşimlerinden olduğunu vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

     

    "Burası 2 bin yıllık bir kent. Bu kent her zaman için kendini bir şekilde küllerinden yaratmıştır. Biz yapacağız ki başka kişilere de örnek olalım. Yani kimse buraları bırakıp gitmesin. Sonuçta bizim enerjimiz var. Bu taşları, bu doğayı tekrar ayağa kaldırabiliriz. İnşallah hedefimiz güzel. Devletten de teknik, aynı zamanda manevi bir destek bekliyoruz. 
  • 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

    Buranın rölöve ve restorasyon projeleri, bölge kurulları tarafından onaylanmıştı. Aynı restorasyon projesi uygulanabilir. Çok güçlü bir ekibimiz var. Burada çok iyi restoratör, mimarlar var. Burayı 4 ayda sağlam bir ekiple tekrar ayağa kaldırabiliriz. Depremin etkisi çok şiddetliydi, buna rağmen otelimizde kalıcı hasar yok."

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