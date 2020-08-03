DHA

Hüseyin Bengi ile 1998 yılında dünyaevine giren Hatice Bengi evliliğinin ilk yıllarından bu yana şiddet görmeye başladı. İstanbul'da oturan çiftten Hatice Bengi, eşinin şiddetine daha fazla katlanamayınca 2 yıl önce boşanma davası açarak, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba evine taşındı. Boşanma davasını ailelerin araya girmesi üzerine geri çeken Bengi, şiddet ve tehditlerin devam etmesi üzerine 2019 yılında Hüseyin Bengi'den şikayetçi oldu. Hüseyin Bengi'nin 3 yıl 2 ay hapis cezası aldığını ve 10 gün Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra şartlı tahliye ile salıverildiğini anlatan Hatice Bengi, o dönem açtığı boşanma davasını da yine akrabalarının araya girmesi nedeniyle geri çektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Daha sonra yine defalarca şiddete maruz kalan Hatice Bengi, eşinden korktuğunu ve tutuklanması gerektiğini dile getirerek, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak yardım istedi. En son 28 Temmuz gecesi eşi tarafından şiddete uğrayan Bengi, hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alınırken, şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin Bengi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCILIĞIN TALEBİ İLE TUTUKLANDI

Tutuksuz yargılanan Hüseyin Bengi, bugün Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. Eşine uzun yıllardır şiddet gösterdiği iddiasıyla yargılanan Bengi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.