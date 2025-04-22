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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan Çarşamba günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

        23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelişiyle birlikte 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kurumları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 20:09 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:34
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. yılında Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan Çarşamba günü tedavi olmak ve ilaç yazdırmak için sağlık ocağı ve hastanelere gitmek durumunda olanlar, 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, "23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?" İşte detaylar...

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        23 NİSAN'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alması sebebiyle sağlık ocakları kapalı olacak.

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        Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları hizmet vermeyecek.

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        23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

        23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak acil servisler 7/24 açık olmaya devam edecek.

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