23 yaşındayken Down sendromlu olduğunu öğrenen genç kadın gerçeği genetik testi ile keşfetti

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Ancak çiftin geçtiğimiz Temmuz ayında Katherine isimli bir kızları daha oldu ve Katherine de Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Genç kadın, her şeyin ortaya çıkmasından sonra; hafıza sorunları, çene bozukluğu, düşük kulak yapısı gibi birçok şeyi açıklayabildiği için kendini daha iyi hissettiğini ve genetik testi herkese önerdiğini söylüyor.

Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır.