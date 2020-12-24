İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

24 ARALIK PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2020 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Feneryolu Mah,Erenköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 23.12.2020 21:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2020 08:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2020 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2020 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]



