25'inci İzmir Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu
11 - 17 Kasım arasında 25'inci kez sinemaseverlerle buluşacak olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde, Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu
Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sinema Genel Müdürlüğü, Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, İZQ, Migros, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde, 200'ünzerinde film ücretsiz olarak seyredilebilecek. Bu yıl da Akademi Ödülleri için 2 filmin başvuru şansı kazanacağı İzmir Kısa Film Festivali, Academy Award Qualifying Festival olarak dünya üzerinde aynı yeterliliğe sahip 120 festival arasında yer aldı.
Festivale bu yıl olağanüstü bir ilgi var. 130 ülkeden 4222 film, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için başvurdu. Filmlerin her biri festival komitesi tarafından tek tek titizlikle değerlendirildi. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından, gösterime girecek filmler belirlendi.
Filmler festivalin ana salonları olan Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak gençlik gösterimleri ile kentin tümüne yayılacak.
Bu yıl katılımın yeteri kadar gerçekleşmemesi nedeni ile deneysel kategoride yarışmalı bölüm açılmazken, kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde toplam 32 film finalist olarak belirlendi. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Altın Kedi için yarışmaya hak kazanan filmlerin tam listesi şöyle:
ULUSLARARASI FİNALİST FİLMLER
Street Light, Yönetmen Romain Dumont
The Voice Of Others, Yönetmen Fatima Kaci
Porcelain, Yönetmen Annika Birgel
There Is No Friend's House, Yönetmen Abbas Taheri
3MWh-, Yönetmen Marie-Magdalena Kochová
154, Yönetmen Andrea Sbarbaro, Riccardo Copreni
Green Eyes, Yönetmen Sacha Teboul
Short Cut Grass, Yönetmen David Gašo
Crust, Yönetmen Jens Kevin Georg
The Hand That Feeds, Yönetmen Helen Hideko
ULUSAL KURMACA FİNALİST FİLMLER
Mükemmel, Yönetmen Ece Dizdar
Morî, Yönetmen Yakup Tekintangaç
Neredeyse Kesinlikle Yanlış, Yönetmen Cansu Baydar
Dilan Hakkında Konuşmalıyız, Yönetmen Umut Şilan Oğurlu
Bir Aile, Yönetmen Murat Çetinkaya
Tavuk Suyuna Çorba, Yönetmen Deniz Büyükkırlı
Noksan, Yönetmen Cem Demirer
Eksi Bir, Yönetmen Ömer Ferhat Özmen
Rehber, Yönetmen Mert Erez
Merhaba Anne, Benim, Lou Lou, Yönetmen Atakan Yılmaz
Her Derde Deva, Yönetmen Kemal Burak Çuhadar
Görüşürüz Kaplumbağa, Yönetmen Selin Öksüzoğlu
ULUSAL ANİMASYON FİNALİST FİLMLER
Kim?, Yönetmen Merve Yıldıran
Echo, Yönetmen Mehveş Topçuoğlu
Küçük Yıldız, Yönetmen Esra Becan
Cut From The Dead, Yönetmen Elif Dönmez, Deniz Koçyiğit
Kaçmandan Çok Korktum, Yönetmen F. Nur Özkaya
ULUSAL BELGESEL FİNALİST FİLMLER
Haklı Mücadele, Yönetmen Nebiye Arı
Mimas, Yönetmen Evrim İnci
İyi Ölüm, Yönetmen Hasan Ete
Otuz Yaşında Öğrendiğim Şeyler Yönetmen Sezer Ağgez
Ufku & Ülviye, Yönetmen Erkan Tahhuşoğlu