25'inci İzmir Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sinema Genel Müdürlüğü, Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, İZQ, Migros, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde, 200'ünzerinde film ücretsiz olarak seyredilebilecek. Bu yıl da Akademi Ödülleri için 2 filmin başvuru şansı kazanacağı İzmir Kısa Film Festivali, Academy Award Qualifying Festival olarak dünya üzerinde aynı yeterliliğe sahip 120 festival arasında yer aldı.

Festivale bu yıl olağanüstü bir ilgi var. 130 ülkeden 4222 film, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için başvurdu. Filmlerin her biri festival komitesi tarafından tek tek titizlikle değerlendirildi. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından, gösterime girecek filmler belirlendi.

Bu yıl katılımın yeteri kadar gerçekleşmemesi nedeni ile deneysel kategoride yarışmalı bölüm açılmazken, kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde toplam 32 film finalist olarak belirlendi. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Altın Kedi için yarışmaya hak kazanan filmlerin tam listesi şöyle:

ULUSLARARASI FİNALİST FİLMLER

Street Light, Yönetmen Romain Dumont

The Voice Of Others, Yönetmen Fatima Kaci

Porcelain, Yönetmen Annika Birgel

There Is No Friend's House, Yönetmen Abbas Taheri

3MWh-, Yönetmen Marie-Magdalena Kochová

154, Yönetmen Andrea Sbarbaro, Riccardo Copreni

Green Eyes, Yönetmen Sacha Teboul

Short Cut Grass, Yönetmen David Gašo

Crust, Yönetmen Jens Kevin Georg

The Hand That Feeds, Yönetmen Helen Hideko