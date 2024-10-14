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        Haberler Kültür-Sanat 25'inci İzmir Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

        25'inci İzmir Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

        11 - 17 Kasım arasında 25'inci kez sinemaseverlerle buluşacak olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde, Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:39
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        Finalistler belli oldu
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        Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sinema Genel Müdürlüğü, Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, İZQ, Migros, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde, 200'ünzerinde film ücretsiz olarak seyredilebilecek. Bu yıl da Akademi Ödülleri için 2 filmin başvuru şansı kazanacağı İzmir Kısa Film Festivali, Academy Award Qualifying Festival olarak dünya üzerinde aynı yeterliliğe sahip 120 festival arasında yer aldı.

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        Festivale bu yıl olağanüstü bir ilgi var. 130 ülkeden 4222 film, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için başvurdu. Filmlerin her biri festival komitesi tarafından tek tek titizlikle değerlendirildi. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından, gösterime girecek filmler belirlendi.

        Filmler festivalin ana salonları olan Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak gençlik gösterimleri ile kentin tümüne yayılacak.

        Bu yıl katılımın yeteri kadar gerçekleşmemesi nedeni ile deneysel kategoride yarışmalı bölüm açılmazken, kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde toplam 32 film finalist olarak belirlendi. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Altın Kedi için yarışmaya hak kazanan filmlerin tam listesi şöyle:

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        ULUSLARARASI FİNALİST FİLMLER

        Street Light, Yönetmen Romain Dumont

        The Voice Of Others, Yönetmen Fatima Kaci

        Porcelain, Yönetmen Annika Birgel

        There Is No Friend's House, Yönetmen Abbas Taheri

        3MWh-, Yönetmen Marie-Magdalena Kochová

        154, Yönetmen Andrea Sbarbaro, Riccardo Copreni

        Green Eyes, Yönetmen Sacha Teboul

        Short Cut Grass, Yönetmen David Gašo

        Crust, Yönetmen Jens Kevin Georg

        The Hand That Feeds, Yönetmen Helen Hideko

        ULUSAL KURMACA FİNALİST FİLMLER

        Mükemmel, Yönetmen Ece Dizdar

        Morî, Yönetmen Yakup Tekintangaç

        Neredeyse Kesinlikle Yanlış, Yönetmen Cansu Baydar

        Dilan Hakkında Konuşmalıyız, Yönetmen Umut Şilan Oğurlu

        Bir Aile, Yönetmen Murat Çetinkaya

        Tavuk Suyuna Çorba, Yönetmen Deniz Büyükkırlı

        Noksan, Yönetmen Cem Demirer

        Eksi Bir, Yönetmen Ömer Ferhat Özmen

        Rehber, Yönetmen Mert Erez

        Merhaba Anne, Benim, Lou Lou, Yönetmen Atakan Yılmaz

        Her Derde Deva, Yönetmen Kemal Burak Çuhadar

        Görüşürüz Kaplumbağa, Yönetmen Selin Öksüzoğlu

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        ULUSAL ANİMASYON FİNALİST FİLMLER

        Kim?, Yönetmen Merve Yıldıran

        Echo, Yönetmen Mehveş Topçuoğlu

        Küçük Yıldız, Yönetmen Esra Becan

        Cut From The Dead, Yönetmen Elif Dönmez, Deniz Koçyiğit

        Kaçmandan Çok Korktum, Yönetmen F. Nur Özkaya

        ULUSAL BELGESEL FİNALİST FİLMLER

        Haklı Mücadele, Yönetmen Nebiye Arı

        Mimas, Yönetmen Evrim İnci

        İyi Ölüm, Yönetmen Hasan Ete

        Otuz Yaşında Öğrendiğim Şeyler Yönetmen Sezer Ağgez

        Ufku & Ülviye, Yönetmen Erkan Tahhuşoğlu

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