İsviçreli astrofizikçi: 25 yıl içinde uzaylılar bulunabilir

"25 yıl içinde uzaylılar bulunabilir" 0:00 / 0:00

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İsviçreli astrofizikçi Sascha Quanz, insanlığın önümüzdeki 25 yıl içinde uzaylıların yaşamının kanıtlarını ortaya çıkarabileceğine inandığını söyledi.

2 Eylül'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr Quanz, Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilmekte olan yeni teknolojilerden, James Webb Uzay Teleskobu gibi mevcut teknolojilerden ve bilimin halihazırda 5 binden fazla ötegezegen keşfetmede kaydettiği ilerlemeden bahsetti.

Space.com'un aktardığına göre Dr Quanz, "Başarının garantisi yok. Ama yolda başka şeyler öğreneceğiz." dedi.

Dünyanın en büyük optik teleskobunu geliştirmek için harekete geçtiklerini dile getiren Quantz, "Samanyolu Galaksisinde milyarlarca keşfedilmeyen gezegen var, sadece 5 bini keşfedildi" dedi.

Quanz, geliştirdikleri optik teleskop sayesinde 25 yıl içinde uzaylıların yaşamına dair kanıtları bulabileceklerine inandıklarını söyledi.