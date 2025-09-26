Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 26 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV’de neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        26 Eylül 2025 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 26 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Akşam kuşağında birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar yayınlanacak. Ayrıca TV8'de MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte 26 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 26.09.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:56
        1

        26 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağında programlar ve dizi tekrarları yayınlanırken, öğleden sonra farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam kuşağında ise diziler, ve yarışmalar yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Peki, bu akşam TV’de neler var? İşte 26 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00:15 Veliaht

        02:30 Bahar

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

        00:15 Uzak Şehir

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Kuzey Güney

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Teşkilat (Tekrar)

        23:40 Cennetin Çocukları

        02:30 Seksenler

        03:15 Kalk Gidelim

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Adalet 2

        22:30 Adalet 2

        01:00 Çarpıntı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm)

        23:20 Aşk ve Gözyaşı

        02:00 Aşk ve Gözyaşı

        04:30 Kardeşlerim

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakiş

        08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

        10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak (Tekrar)

        22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:45 Kıskanmak

        03:00 İnadına Aşk

        04:30 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9
